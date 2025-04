Selby scheitert wieder an Auftakthürde: "Erbärmlich"

Der viermalige Weltmeister Mark Selby ist bei der Snooker-WM in Sheffield früh gescheitert. Der 41-jährige Engländer verlor sein Erstrundenmatch gegen Landsmann Ben Woollaston überraschend mit 8:10 und muss seinen Traum vom fünften WM-Erfolg nach 2014, 2016, 2017 und 2021 begraben.

Woollaston, die Nummer 44 der Weltrangliste, hatte sich erst über zwei Siege in der Qualifikation in das Hauptfeld des Turniers gespielt. In der nächsten Runde trifft der 37-Jährige auf Si Jiahui aus China, der 2023 im Halbfinale stand.

Bei Selby, der wie im Vorjahr an seiner Auftakthürde scheiterte, herrschte derweil große Enttäuschung. "Ich habe den Sieg nicht verdient", sagte Selby und ging hart mit sich ins Gericht: "Es war wirklich erbärmlich von mir. So zu spielen ist enttäuschend. Es ist die gleiche alte Geschichte - ich versuche zu viel und halte mich selbst vom Spielen ab."