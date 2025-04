Snooker-WM: Allen spielt seltenes 147er-Break

Dem Nordiren Mark Allen (39) ist das erst 15. "Maximum Break" in der Geschichte der Snooker-Weltmeisterschaft gelungen. Im legendären Crucible Theatre in Sheffield spielte Allen in seiner Zweitrundenpartie gegen den Engländer Chris Wakelin beim Stand von 2:10 eine perfekte 147er-Aufnahme, bei der alle Bälle nacheinander in der regelkonformen Reihenfolge fünfzehnmal in der Kombination "Rot-Schwarz" und anschließend alle farbigen Bälle in der ebenso vorgeschriebenen Weise ohne Fehlstoß oder Foul eingelocht werden.