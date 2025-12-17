Alcaraz trennt sich von Trainer Ferrero - López übernimmt

Tennisstar Carlos Alcaraz trennt sich zur kommenden Saison überraschend von seinem langjährigen Erfolgstrainer Juan Carlos Ferrero. Das verkündete der Weltranglistenerste aus Spanien in einem emotionalen Statement in den Sozialen Netzwerken. "Nach mehr als sieben gemeinsamen Jahren haben Juanki und ich beschlossen, unsere gemeinsame Geschichte als Trainer und Spieler zu beenden", schrieb Alcaraz, der bis auf Weiteres von Samuel López als Cheftrainer betreut wird.

Des Weiteren bedankte er sich in dem Text, der unter Bildern der beiden geschrieben stand, dafür, dass Ferrero "Kindheitsträume wahr gemacht" habe. "Wir haben es bis an die Spitze geschafft, und ich habe das Gefühl, dass, wenn sich unsere sportlichen Wege trennen mussten, dies von dort oben geschehen sollte. Von dem Ort, auf den wir immer hingearbeitet haben und den wir immer erreichen wollten."

Alcaraz hatte 2018 begonnen, mit dem ehemaligen Weltranglistenersten zusammenzuarbeiten. In die gemeinsame Zeit fielen all seine bisherigen sechs Grand-Slam-Siege. Außerdem wurde er unter Ferreros Führung 2022 die jüngste Nummer eins der Tennis-Geschichte. Auf dieser Position hatte er nach einem sehr starken Jahr 2025 auch kürzlich die Saison abgeschlossen.

Auch Ferrero fand in den Sozialen Netzwerken warme Worte für seinen Schützling, zeigte aber auch seine Enttäuschung. "Danke, Carlos, für das Vertrauen, die Mühe und dafür, dass ich mich durch deine Art zu kämpfen so besonders gefühlt habe", schrieb Ferrero: "Ich wünschte, ich hätte weitermachen können. Ich bin überzeugt, dass gute Erinnerungen und gute Menschen immer einen Weg finden, sich wieder zu begegnen."

Laut der von Ferrero gegründeten Tennis-Akademie soll das bisherige Trainerstabs-Mitglied López die Nachfolge Ferreros als Chefcoach antreten. Den heute 55 Jahre alten Spanier hatte Alcaraz Anfang 2025 in sein Trainerteam aufgenommen. Lopez sei "einer der besten auf der Tour", sagte Alcaraz damals.