Alcaraz vor großem Ziel: "Schwierig, nicht daran zu denken"

Einen letzten Schritt muss Carlos Alcaraz noch gehen, dann hat er eines von zwei großen Zielen bei den ATP Finals in Turin erreicht. Mit einem Sieg über Lorenzo Musetti im abschließenden Gruppenspiel am Donnerstag würde sich der Spanier den ersten Platz in der Weltrangliste am Ende des Tennisjahres sichern - unabhängig von den weiteren Ergebnissen und erstmals seit 2022.

Ganz ausblenden kann er die Gedanken daran nicht, auch wenn er versucht, den Fokus auf dem Spielerischen zu halten. "Es ist wirklich schwierig, nicht an die Nummer eins zu denken", sagte Alcaraz, der seinen Rivalen Jannik Sinner im Rennen um die Krone in Schach halten will. Zu Beginn des hart erkämpften Dreisatzsieges über Taylor Fritz, der den vorletzten Schritt auf seiner Reise markiert hatte, habe ihn das Thema durchaus beschäftigt.

Es sei wichtig, "dass die Nerven mich nicht bremsen, und ich meine Emotionen kontrollieren kann", führte der Spanier aus: "Das wird ein großer Tag für mich."

Sollte Alcaraz wider Erwarten nicht gegen den italienischen Nachrücker Musetti triumphieren, bleibt ihm eine weitere Chance. Der Finaleinzug würde ebenfalls reichen, um sein Ziel zu erreichen. Nebenbei kämpft der sechsmalige Grand-Slam-Sieger auch um seinen ersten Triumph bei den Finals. Vergangenes Jahr war für den erschöpften Alcaraz bereits in der Gruppenphase Schluss gewesen, 2024 beendete er als Weltranglistendritter - hinter Sinner und Alexander Zverev.