Altmaier überrascht in Paris: "Prozess macht extrem Spaß"

Überraschung in Paris: Daniel Altmaier hat beim ATP-Masters in der französischen Hauptstadt den Weltranglistenneunten Casper Ruud aus dem Turnier genommen. Der 27 Jahre alte Tennisprofi aus Kempen setzte sich am Mittwoch bei dem Hartplatz-Event mit 6:3, 7:5 durch. Seinen Achtelfinalgegner ermitteln der Kanadier Felix Auger-Aliassime und der Franzose Alexandre Müller.

"Der Prozess macht mir extrem viel Spaß, und wenn solche Matches dazukommen, freut man sich umso mehr", sagte Altmaier bei Sky: "Ich werde besser in meinen Returnspielen, was mir sehr viel hilft. Der Matchplan war bis zum Ende sehr, sehr gut."

Bei dem Turnier, in das der deutsche Topspieler Alexander Zverev als Titelverteidiger startet, erwischte Altmaier einen starken Start. Er bereitete Ruud bei dessen zweitem Aufschlag echte Probleme und schnappte sich den ersten Durchgang. Im zweiten Satz blieb der Davis-Cup-Spieler konzentriert und servierte zum Matchgewinn - musste dann aber noch einmal ein Break hinnehmen.

Doch Altmaier blieb cool, zeigte eine starke Reaktion und brüllte nach dem Matchgewinn seine große Freude heraus.