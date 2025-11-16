ATP-Finals: Heliövaara/Patten triumphieren im Doppel

Die Australian-Open-Sieger Henry Patten und Harri Heliövaara haben sich bei den ATP Finals der Tennisprofis den Doppeltitel gesichert. Der Brite Patten und sein finnischer Partner schlugen im Endspiel des Jahres-Endturniers das britische Duo Joe Salisbury/Neal Skupski mit 7:5, 6:3.

Heliövaara/Patten feierten damit ihren ersten Titel bei den ATP Finals und ihren vierten Turniersieg auf der Tour in diesem Jahr. Salisbury/Skupski bauten indes eine tragische Serie aus: Auch das sechste Finale in diesem Jahr verloren die beiden Briten.

Das deutsche Titelverteidiger-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz war bereits in der Gruppenphase gescheitert. Im Vorjahr hatten Krawietz/Pütz sich überraschend als erstes deutsches Doppel in der Geschichte den Turniersieg geschnappt und ihren größten gemeinsamen Erfolg gefeiert. Doch zwei Niederlagen in der Gruppenphase machten in diesem Jahr früh alle Hoffnungen zunichte.