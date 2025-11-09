ATP-Finals: Krawietz/Pütz verlieren zum Auftakt

Früher Dämpfer für die Titelverteidiger: Kevin Krawietz und Tim Pütz stehen bei den ATP-Finals bereits unter Druck. Zum Auftakt des Events in Turin verlor das deutsche Spitzen-Doppel ein umkämpftes erstes Gruppenspiel gegen Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien) mit 4:6, 6:4, 6:10.

Krawietz und Pütz taten sich in der gut besuchten Turiner Arena zunächst schwer und liefen bis zum Ende des ersten Satzes einem frühen Break hinterher. In der Schlussphase des zweiten Satzes nutzte das deutsche Duo dann seine Chance bei gegnerischem Aufschlag eiskalt aus - Granollers/Zeballos, die auch alle drei vorherigen Duelle gewonnen hatten, waren im anschließenden Match-Tie-Break aber zu stark.

Im zweiten Gruppenspiel (voraussichtlich am Dienstag) hilft dem Coburger Krawietz und dem Frankfurter Pütz wohl nur ein Sieg - in der Gruppe des Duos sind allerdings auch die an Position eins gesetzten Briten Lloyd Glasspool und Julian Cash. Im Vorjahr hatten Krawietz/Pütz sich überraschend als erstes deutsches Doppel in der Geschichte den Titel geschnappt und ihren größten gemeinsamen Erfolg gefeiert. 2025 siegten sie zudem unter anderem beim Masters in Shanghai.