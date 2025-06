ATP-Turnier in Halle: Medwedew erster Halbfinalist

Daniil Medwedew hat beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen als erster Spieler das Halbfinale erreicht. Der an Nummer drei gesetzte Russe besiegte Alex Michelsen aus den USA 6:4, 6:3. Medwedew (29) steht damit zum achten Mal in seiner Karriere in der Runde der letzten vier bei einem Rasenturnier. Dort trifft er auf Alexander Zverev (Hamburg) oder Flavio Cobolli (Italien).