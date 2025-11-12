Auger-Aliassime siegt - "Gruppen-Finale" gegen Zverev?

Nach seiner Auftaktniederlage gegen Jannik Sinner hat Félix Auger-Aliassime seinen ersten Sieg bei den ATP Finals in Turin eingefahren. Im zweiten Gruppenspiel schlug der Weltranglistenachte aus Kanada den US-Amerikaner Ben Shelton mit 4:6, 7:6 (9:7), 7:5. Shelton steht damit dicht vor dem sicheren Aus.

Für Alexander Zverev, der am Abend (nicht vor 20.30 Uhr/Sky) gegen den Topfavoriten Jannik Sinner aus Italien antreten muss, bietet Auger-Aliassimes Sieg eine Chance. Dem Hamburger würde nun ein Überraschungssieg über Sinner in zwei Sätzen reichen, um vorzeitig ins Halbfinale einzuziehen. Im Falle einer Niederlage blüht Zverev im Kampf um die Qualifikation für die Runde der besten vier hingegen ein "Endspiel" gegen Auger-Aliassime am Freitag.

Der Kanadier hatte bei seiner glatten Zweisatz-Niederlage gegen Sinner am Ende Probleme mit der Wade offenbart - und auch gegen Shelton lief es zunächst nicht rund. In der entscheidenden Phase des ersten Satzes verließ ihn sein starker Aufschlag, und Shelton schlug eiskalt zu.

Im Tiebreak des zweiten Satzes erlebte der US-Amerikaner dann aber eine heftige Schrecksekunde. Nach einem intensiven Ballwechsel schien Shelton starke Schmerzen am Knie zu haben, auch eine kleine Wunde war zu sehen. Er biss auf die Zähne, doch Auger-Aliassime krallte sich erst den zweiten Satz und schließlich auch den Sieg, weil Shelton in den entscheidenden Phasen zu unreif agierte.