Comeback nicht belohnt: Struff verliert trotz Matchballs

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Athen auf bittere Weise einen wichtigen Erfolg verpasst. Der 35-Jährige verlor in der ersten Hauptrunde gegen den an Position fünf gesetzten Alexandre Müller aus Frankreich. 3:6, 6:2, 6:7 (6:8) hieß es nach einer umkämpften Partie aus Sicht des Deutschen, der sogar einen Matchball vergeben und im Tiebreak bereits mit 4:0 geführt hatte.

Struff hatte sich in Athen über die Qualifikation ins Hauptfeld kämpfen müssen. Gegen den Weltranglisten-531. Henry Bernet (Schweiz) gab er dabei sogar einen Satz ab. Der Warsteiner ist nach einer recht enttäuschenden Saison zuletzt auf Rang 101 der Weltrangliste abgerutscht - ein weiteres Absinken im Ranking in der Endphase des Tennisjahres würde Struffs direkte Qualifikation für das Hauptfeld bei den Australian Open zu Beginn der neuen Saison im Januar gefährden.

Nach Struffs Aus ist Yannick Hanfmann der letzte verblieben Deutsche im Feld. Er trifft am Dienstag auf den 17 Jahre alten bulgarischen Wild-Card-Spieler Iwan Iwanow.