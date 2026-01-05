Djokovic sagt seinen Start in Adelaide ab

Novak Djokovic wird ohne Wettkampfpraxis zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres reisen. Wie der 38 Jahre alte Serbe am Montagabend in einer Instagram-Story mitteilte, fühle er sich "körperlich noch nicht ganz bereit", um in der kommenden Woche beim ATP-Turnier in Adelaide zu starten. Sein ganzer Fokus liege nun auf den Australian Open in Melbourne, die am 18. Januar beginnen.

Sein bislang letztes Turnierspiel bestritt Djokovic am 8. November gegen Lorenzo Musetti. Damals gewann er das Finale von Athen, sagte aber anschließend seinen Start bei den ATP Finals wegen einer Schulterverletzung ab.

Djokovic ist mit zehn Erfolgen der Rekordsieger der Australian Open, sein bislang letzter Erfolg am Yarra River gelang ihm 2023. Aufgrund seines fortgeschrittenen Tennisalters konzentriert sich der Serbe vorwiegend auf die vier Major-Turniere, bei denen er 24 Titel gewann und damit mehr als jeder Mann. In der Weltrangliste ist der langjährige Branchenprimus trotz seiner dosierten Starts immer noch die Nummer vier.

2025 erreichte der 101-malige Turniersieger bei allen vier Grand Slams das Halbfinale. In Australien gab er gegen Alexander Zverev verletzt auf, bei den French Open und in Wimbledon musste er sich Jannik Sinner und bei den US Open Carlos Alcaraz geschlagen geben.