Indian Wells: Altmaier muss aufgeben - auch Struff schon raus

Bitterer Abend für das deutsche Männertennis in Indian Wells: Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff sind bereits in der ersten Runde des ATP-Masters in Kalifornien ausgeschieden. Altmaier setzte gegen "Zverev-Schreck" Miomir Kecmanovic eine extrem unglückliche Serie fort, während Struff bei der Partie gegen Zizou Bergs abermals nicht an seine Topform herankam.

Altmaier musste gegen den Serben Kecmanovic, der kürzlich in Acapulco Topspieler Alexander Zverev geschlagen hatte, beim Stand von 3:6, 0:1 aus seiner Sicht aufgeben. Der Kempener verlor damit auch sein siebtes Match im Jahr 2026 und scheiterte abermals in der ersten Runde eines ATP-Turniers. Eine schwerere Verletzung war bei Altmaier zunächst nicht zu erkennen.

In der vergangenen Saison hatte der 27-Jährige den Sprung unter die Top 50 der Welt geschafft und wollte eigentlich weiter nach oben klettern. Doch aufgrund schwacher Leistungen fiel die deutsche Nummer zwei von Platz 44 wieder aus den Top 50.

Struff machte gegen den leicht favorisierten Belgier Bergs im Anschluss zu viele Fehler. Der Weltranglisten-80. aus Warstein verlor zum fünften Mal im siebten Match der Saison. Das Duell dauerte nur 70 Minuten.

Indian Wells ist das erste Masters des Jahres und damit das zweitwichtigste Turnier der bisherigen Saison nach den Australian Open. Melbourne-Halbfinalist Zverev startet nach einem Freilos in der ersten Runde frühestens am Freitag ins Turnier.