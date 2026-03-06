Indian Wells: Ausgeruhter Zverev souverän in Runde drei

Nach seinem Turniersieg im Doppel ist Alexander Zverev beim ersten Masters des Jahres in Indian Wells souverän in die dritte Runde eingezogen. Bei seinem späteren Turniereinstieg dank eines Freiloses in Runde eins setzte sich der deutsche Tennis-Star gegen den Italiener Matteo Berrettini mit 6:3, 6:4 durch.

Im Duell mit dem früheren Wimbledon-Finalisten Berrettini verwandelte Zverev nach ledig1ich 1:12 Stunden seinen ersten Matchball. Bei rund 20 Grad Celsius zur Mittagszeit in Kalifornien profitierte der 28-Jährige einmal mehr von seinem guten Aufschlagspiel. Der Hamburger, der auf dem Hartplatz in Kalifornien seit 2015 nie über das Viertelfinale hinausgekommen war, erzielte 89 Prozent der Punkte beim ersten Aufschlag und 82 Prozent beim zweiten Aufschlag. Zverev schenkte dem Italiener keinen einzigen Breakball.

Zverev ist der letzte verbliebene Deutsche im Teilnehmerfeld. Für Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff war bereits in der ersten Runde des ATP-Masters Schluss. In Runde drei trifft Zverev auf den Gewinner aus dem Duell zwischen Brandon Nakashima aus den USA und Camilo Ugo Carabelli aus Argentinien. Im weiteren Turnierverlauf Zverev warten die hochkarätigen Gegner wie Novak Djokovic, Jannik Sinner oder der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz.

In mexikanischen Acapulco hatte Zverev zuletzt mit dem Brasilianer Marcelo Melo den Titel im Doppel gewonnen.