Nach Absage von Mensik: Engel startet bei Next Gen Finals

Belohnung für Tennis-Toptalent Justin Engel: Nach einer starken Saison nimmt der 18 Jahre alte Nürnberger an den Next Gen Finals der ATP teil. Engel profitiert dabei von der Absage des Tschechen Jakub Mensik, der seine Teilnahme an dem Event vom 17. bis 21. Dezember in Jeddah/Saudi-Arabien mit Verweis auf "medizinische Gründe" absagte.

Engel ist der jüngste von acht Teilnehmern bei dem Turnier, für das sich die besten Spieler der Saison unter 20 Jahren qualifizieren. Zugleich ist der Weltranglisten-187. der erste deutsche Profi, der bei den Next Gen Finals antritt. Das Format wurde 2017 geschaffen.

Der Franke Engel, der schon früh ankündigte, einmal Nummer eins der Welt werden zu wollen, blickt in diesem Jahr auf eine starke Entwicklung zurück. Ende 2024 rangierte er noch auf ATP-Platz 396, nun richtet sich sein Blick immer mehr auf die Top 100.

Dabei gelangen ihm immer wieder beachtliche Ergebnisse, unter anderem mit seinem Viertelfinaleinzug in Stuttgart. Mit seinem Sieg in der ersten Runde des Rasenturniers, damals 17 Jahre und acht Monate alt, wurde er nach Rafael Nadal zum zweitjüngsten Spieler, der seit Statistikführung 1990 auf allen drei Spielbelägen einen Erfolg auf Tour-Niveau feiern konnte. Im Oktober gewann Engel dann auch noch in Hamburg seinen ersten Challenger-Titel.