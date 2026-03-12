Ohne Mühe: Zverev erstmals im Halbfinale von Indian Wells

Tennisstar Alexander Zverev hat erstmals in seiner Karriere das Halbfinale beim prestigeträchtigen Masters in Indian Wells erreicht. Die deutsche Nummer eins setzte sich im Viertelfinale in der kalifornischen Wüste deutlich mit 6:2, 6:3 gegen den talentierten Franzosen Arthur Fils durch - und konnte bei glühender Hitze Kräfte für ein mögliches Duell mit Jannik Sinner sparen.

"Ich bin definitiv sehr glücklich damit", sagte Zverev nach seinem 24. Halbfinaleinzug bei einem Masters-Turnier: "Die letzten paar Matches waren super, ich freue mich über das Level."

In der Vorschlussrunde könnte Zverev nun auf den Weltranglistenzweiten Sinner treffen, der aber erst noch sein Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Learner Tien überstehen muss. Gegen den Italiener hat Zverev zuletzt 2023 im Achtelfinale der US Open gewonnen, die letzten fünf Duelle - darunter das Finale der Australian Open 2025 - gingen allesamt verloren.

Gegen den den Weltranglisten-32. Fils verwandelte Zverev nach 1:22 Stunden seinen zweiten Matchball. Beim Hartplatzturnier im Coachella Valley war der 28-Jährige aus Hamburg seit seinem Debüt 2015 nie über die Runde der letzten acht hinausgekommen. Nun hat er bei allen aktuellen 1000er-Veranstaltungen der ATP-Tour mindestens einmal die Top vier erreicht - als erst fünfter Spieler überhaupt nach Rafael Nadal (2009), Novak Djokovic (2009), Roger Federer (2010) und Andy Murray (2015).

Zverev brachte seinen Gegner von Beginn an zur Verzweiflung, machte bei 31 Grad in der Mittagssonne kaum Fehler. Fils zerstörte nach dem zweiten kassierten Break zum 1:4 bereits nach 30 Minuten seinen Schläger und erhielt dafür eine Verwarnung. Der Franzose kam verbessert aus der Satzpause, war letztlich aber chancenlos.