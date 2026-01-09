Sinner und Alcaraz bald im Doppel? "Würde Spaß machen"

Die beiden besten Tennisspieler der Welt gemeinsam im Doppel? Was spektakulär klingt, könnte noch in diesem Jahr Realität werden. Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz und sein Rivale Jannik Sinner stehen einem möglichen gemeinsamen Auftritt im Team offen gegenüber, wie sie in Südkorea deutlich machten.

"Ich denke, es würde Spaß machen, mindestens einmal auf derselben Seite des Platzes zu stehen", sagte der Südtiroler Sinner im Vorfeld eines Showmatches der beiden Dominatoren im Männertennis in Incheon bei Seoul. "Natürlich sind der Zeitplan und unsere Konzentration auf das Einzel so groß, dass es sehr schwierig ist. Aber für ein Turnier fände ich es toll, das zu machen." Man werde, ergänzte der Weltranglistenzweite, möglicherweise noch in diesem Jahr darüber sprechen.

Alcaraz zeigte sich ebenfalls nicht abgeneigt. Der Spanier, der bei den Olympischen Spielen in Paris gemeinsam mit seinem prominenten Landsmann Rafael Nadal ein Doppel gebildet hatte, gestand, bereits "ein- oder zweimal" darüber nachgedacht zu haben. "Das mindestens einmal zu machen, wäre sicher spaßig", sagte er.

Sinner und Alcaraz, die die letzten acht Grand-Slam-Titel untereinander aufgeteilt haben, pflegen trotz ihrer Rivalität einen auffällig freundschaftlichen Umgang. Als Gegner standen sie sich schon 16 mal in offiziellen Matches auf der Tour gegenüber, wobei Alcaraz zehnmal den Platz als Sieger verließ.

Hinzu kommen mehrere Aufeinandertreffen bei Show-Matches, wie dem am Samstag in Südkorea. Für beide ist das Duell das einzige Vorbereitungsmatch auf die Australian Open (ab 18. Januar).