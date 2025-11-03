Sinner und Alcaraz bestreiten Showmatch in Südkorea

Die Tennis-Topstars Jannik Sinner und Carlos Alcaraz bestreiten im kommenden Frühjahr ein Showmatch in Südkorea. Sinner, der durch seinen Masterssieg in Paris zurück an der Spitze der Weltrangliste ist, nimmt es mit dem sechsmaligen Majorchampion Alcaraz vor den Australian Open im "Hyundai Card Super Match" am 10. Januar in Incheon bei Seoul auf.

"Für die heimischen Tennisfans wird es die allererste Möglichkeit sein, die beiden bestplatzierten Spieler in einem Wettkampf zu sehen", teilte die südkoreanische Firma Hyundai mit. Bei offiziellen Tourmatches steht es im direkten Duell 10:5 für Alcaraz, der in diesem Jahr die French Open und die US Open gewinnen konnte.

Nach dem Duell in Südkorea geht es für beide Profis dann nach Melbourne. Sinner ist Titelverteidiger bei den Australian Open, die am 18. Januar beginnen.