Tennis: Altmaier erreicht erstes Viertelfinale seit Februar

Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Metz das Viertelfinale erreicht und steht bei seinem letzten Saisonauftritt auf der Tour noch einmal vor einem Highlight. Der Kempener profitierte in seinem Achtelfinal-Match von der Aufgabe des Franzosen Hugo Gaston, der beim Stand von 4:6, 6:0 aus Altmaiers Sicht nicht mehr weiterspielen konnte. In der Runde der letzten acht wartet der Italiener Lorenzo Sonego auf den 27 Jahren alten Deutschen.

Ebenfalls ins Viertelfinale zog beim Turnier in Athen Yannick Hanfmann ein. Der 33-Jährige aus Karlsruhe bezwang den Tschechen Vit Kopriva 6:2, 5:7, 7:5 und trifft nun auf Brandon Nakashima (USA/Nr. 4) oder Marcos Giron (USA). Für Hanfmann ist es der zweite Viertelfinal-Einzug der Saison auf der ATP-Tour, im Juli war er in Kitzbühel am Franzosen Arthur Rinderknech gescheitert. Ein Halbfinale hat er zuletzt 2024 in Chengdu erreicht.

Für Altmaier, der in der ersten Runde "Zverev-Schreck" Rinderknech besiegt hatte, wird es das erste Viertelfinal-Match auf der ATP-Tour seit Februar. Damals hatte er in Marseille in der Runde der letzten acht gegen den Serben Hamad Medjedovic verloren. In einem Halbfinale stand Altmaier erst zweimal, zuletzt 2021 in Kitzbühel bei der Niederlage gegen den Spanier Pedro Martinez.

Nach verlorenem ersten Satz wurde das Match gegen den Weltranglisten-98. Gaston für Altmaier zur Geduldsprobe. Der angeschlagene Gaston nahm einerseits ein medizinisches Timeout und nach dem zweiten Satz eine Toilettenpause. Zudem wurde das Match vor Beginn des dritten Satzes unterbrochen, weil ein loses Kabel an der Hallendecke fixiert werden musste. Wieder aufgenommen wurde es dann nicht mehr - Gaston gab während der Zwangspause schließlich auf.