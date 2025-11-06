Tennis: Hanfmann siegt und fordert Djokovic

Yannick Hanfmann hat zum Ende des Tennisjahres ein Ausrufezeichen gesetzt und das Halbfinale des ATP-Turniers in Athen erreicht. Der Karlsruher bezwang den US-Amerikaner Marcos Giron mit 7:6 (7:3), 6:4, auf den Davis-Cup-Spieler wartet im Halbfinale nun kein Geringerer als Tennisgigant Novak Djokovic.

Am Donnerstagabend präsentierte sich Hanfmann vor allem stark bei eigenem Aufschlag. Nach drei vergebenen Satzbällen zog der 33-Jährige den ersten Satz im Tiebreak auf seine Seite. Auch anschließend spielte die Nummer 117 der Welt souverän: Das Break zum 5:3 im zweiten Satz glich einer Vorentscheidung.

Hanfmanns großes Ziel, das Erreichen der Top 100 und damit die direkte Teilnahme an den Australian Open, ist damit weiterhin möglich. Das Halbfinale gegen den "Djoker" findet am Freitag um 16.00 Uhr statt.