Tennis: Hanfmann verpasst Viertelfinale von Rio

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Rio de Janeiro nach einem großen Kampf den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Der Davis-Cup-Spieler unterlag dem Argentinier Juan Manuel Cerundolo 4:6, 7:6 (7:1), 4:6 und schied als letzter deutscher Teilnehmer aus. Daniel Altmaier (Kempen) war beim Sandplatzturnier an der Copacabana nicht über die erste Runde hinausgekommen.

Hanfmann, der zum Auftakt Lokalmatador Joao Lucas Reis Da Silva bezwungen hatte, kämpfte sich nach einem 0:3 im ersten Satz zwischenzeitlich wieder auf 4:4 heran, doch gab im zehnten Spiel dann zum zweiten Mal seinen Aufschlag ab. Im zweiten Durchgang schlug Cerundolo dann bereits zum Match auf, ehe Hanfmann den Tiebreak und einen dritten Satz erzwang - dort hatte dann aber der Südamerikaner das bessere Ende für sich.