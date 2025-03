Tennisprofi Agustín Gómez macht Suizid-Gedanken öffentlich

Der argentinische Tennisprofi Federico Agustín Gómez hat in einem emotionalen Post auf Instagram psychische Probleme und Suizid-Gedanken öffentlich gemacht. "Die letzten sechs Monate waren mit die schwersten, die ich je als Mensch erleben musste", schrieb die Nummer 135 der Weltrangliste. Er habe überlegt, mit dem Tennisspielen aufzuhören und gelegentlich mit dem Gedanken gespielt, sich das Leben zu nehmen.

Deutschlands Tennis-Ikone Boris Becker bot seine Unterstützung an. "Gott segne Federico! Wenn ich irgendwie helfen kann, kontaktiere mich über Instagram!" schrieb Becker bei X.

Agustin Gomez war vor rund einer Woche noch in der Qualifikation für das ATP-Turnier in Acapulco angetreten. "Es fällt mir sehr schwer, das alles zu schreiben, ohne zu weinen. Aber ich denke, es ist die beste Entscheidung, die ich in diesem Moment treffen konnte, um diese große Last zu entfernen, die ich fühle und die meine Gedanken 24/7 auffrisst", schrieb der 28-Jährige. Er hoffe, dass er nun "etwas mehr in Frieden leben kann mit dem, was ich mache, was ich liebe, nämlich Tennis spielen".