Wichtiger Sprung im Ranking: Struff triumphiert in Lyon

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat wenige Tage vor der Finalrunde im Davis Cup noch einmal Selbstvertrauen getankt und einen wichtigen Sprung in der Weltrangliste gemacht. Der 35 Jahre alte Warsteiner gewann das Finale beim Challenger-Turnier in Lyon am Samstag mit 6:4, 6:4 gegen den Briten Liam Broady und wird am Montag im Ranking von Platz 100 in die Top 85 klettern. Damit ist ihm die direkte Hauptfeld-Teilnahme bei den Australian Open im Januar sicher.

Struff reist zudem mit breiter Brust zum Davis Cup nach Bologna, wo er am Donnerstag (17.00 Uhr) im Viertelfinale mit dem deutschen Team um Topspieler Alexander Zverev auf Argentinien trifft. Mit Zverev, Struff und dem Spitzendoppel Kevin Krawietz/Tim Pütz zählt die DTB-Auswahl von Bundestrainer Michael Kohlmann beim Finalturnier der acht besten Nationalteams zu den Mitfavoriten.