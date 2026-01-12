Australian Open: Engel scheitert in erster Quali-Runde

Der Traum vom ersten Einzug in ein Grand-Slam-Hauptfeld ist für Justin Engel vorerst geplatzt. Der 18 Jahre alte Nürnberger unterlag in Melbourne schon in der ersten Runde der Qualifikation zu den Australian Open dem Briten George Loffhagen 6:7 (4:7), 6:7 (2:7).

"Mein Ziel ist, dass ich mich für einen Grand Slam qualifiziere", hatte Engel mit Blick auf 2026 gesagt. Nun musste der Weltranglisten-180. gegen den 29 Plätze tiefer notierten und sechs Jahre älteren Loffhagen wieder Lehrgeld bezahlen.

Schon bei den Next Gen Finals, dem Jahresendturnier der besten Nachwuchsprofis, war Engel im Dezember nach drei Niederlagen ausgeschieden.