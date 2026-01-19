Australian Open: Maria und Seidel früh ausgeschieden

Früher Dämpfer bei den Australian Open: Tatjana Maria und Ella Seidel sind bereits in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers ausgeschieden. Damit sind nur noch zwei Spielerinnen des Deutschen Tennisbundes (DTB) im Wettbewerb vertreten.

Maria (38) verlor eine schweißtreibende Partie in der Melbourner Mittagshitze gegen die 18 Jahre jüngere Kroatin Petra Marcinko mit 3:6, 5:7. Die 20 Jahre alte Hoffnungsträgerin Seidel musste sich im Anschluss Oxana Selechmetjewa nach einer extrem schwankenden Leistung mit 3:6, 6:3, 0:6 geschlagen geben.

Der Hamburgerin, die erst im Herbst den Sprung in die Top 100 der Weltrangliste geschafft hatte, unterliefen auf dem Außencourt 15 zu viele Fehler. Zwischenzeitlich verlor sie gegen die Linkshänderin Selechmetjewa sieben Spiele in Folge.

Nach einem zwischenzeitlichen Hoch im zweiten Satz drehte sich die Partie abermals komplett zugunsten der Russin. Bereits kurz vor dem Ende kamen Seidel auf der Bank die Tränen. "Sie wirkt hier wirklich ganz verzweifelt - sie steht neben sich", analysierte die frühere Bundestrainerin Barbara Rittner den Entscheidungssatz bei Eurosport.

Maria hat es in den vergangenen beiden Jahren und in ihrer Karriere insgesamt viermal geschafft, die erste Runde zu überstehen. Gegen die konzentrierte Marcinko, als 81. der Weltrangliste deutlich hinter Maria (Nr. 42) platziert, fand sie aber nur selten zu ihrem Spiel. Auch eine 5:3-Führung im zweiten Satz sowie die Anfeuerungen der deutschen Fans auf der Anlage konnten die Niederlage nach 1:28 Stunden nicht verhindern.