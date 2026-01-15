Becker zu Zverev: "Wird von der Vergangenheit profitieren"

Boris Becker sieht für Alexander Zverev bei den Australian Open ab Sonntag gute Chancen auf ein starkes Abschneiden. "Ich glaube, Sascha wird von der Vergangenheit profitieren, dass er einfach in Melbourne immer gut gespielt hat", sagte der Eurosport-Experte Becker am Donnerstag: "Das macht schon was aus. Man hat so Turniere, da geht man rein und hat ein gutes Gefühl, weil man oft gut gespielt hat."

Zverev stand vergangenes Jahr im Finale Down Under, verlor dann aber in drei Sätzen gegen Jannik Sinner. Zuvor hatte der deutsche Topspieler aus Hamburg bereits zweimal das Halbfinale von Melbourne erreicht. Sollte dies Zverev wieder gelingen, wäre es für Becker ein erfolgreiches Turnier des Weltranglistendritten, der zum Auftakt auf den Kanadier Gabriel Diallo trifft.

Ob Zverev sogar eine Chance auf seinen so ersehnten ersten Grand-Slam-Titel erhält, liegt für Becker nicht komplett in den Händen des 28-jährigen Olympiasiegers von Tokio. "Da muss man zuerst Sinner und Carlos Alcaraz erwähnen, die momentan keinen Platz lassen für einen Dritten", sagte der 58-Jährige: "Das liegt natürlich auch an den anderen, da müssen sie halt besser spielen."

Sinner und Alcaraz haben in den vergangenen beiden Jahren alle acht Grand Slams unter sich aufgeteilt. Becker sieht in Melbourne leichte Vorteile für den zweimaligen Turniersieger Sinner, Alcaraz konnte am Yarra River noch nicht jubeln.