Davidovich Fokina ärgert sich über "ignorante Betrunkene"

Alejandro Davidovich Fokina hat sich über einzelne "ignorante Betrunkene" im Publikum bei den Australian Open geärgert. Der an Position 14 gesetzte Spanier diskutierte in seinem Duell gegen Reilly Opelka beim Stand von 2:1 für den Amerikaner im vierten Satz lautstark mit Zuschauern in den vorderen Reihen der Kia Arena. Der deutsche Schiedsrichter Nico Helwerth eilte herbei, um die Situation zu beruhigen.

"Das kann hier passieren, das kann überall auf der Welt passieren", sagte Davidovich Fokina nach seinem 6:3, 7:6 (7:3), 5:7, 4:6, 6:4-Erfolg: "Es waren also vier ignorante Betrunkene, gegen die ich nichts ausrichten konnte. Mehr nicht." Ihn ärgerte, dass einige Fans gejubelt hatten, als er ausrutschte. "Ich bin umgeknickt, und er hat den Punkt gewonnen. Ich finde es unfair, dass sie diesen Punkt bejubelt haben", sagte Davidovich Fokina. In der dritten Runde geht für Davidovich gegen den US-Amerikaner Tommy Paul weiter.