Kniffliger Auftakt: Swiatek beißt sich durch

Iga Swiatek musste richtig beißen - immer wieder lag die Mitfavoritin aus Polen im ersten Satz hinten. Doch die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin kämpfte sich durch eine höchst knifflige Erstrundenaufgabe und ist bei den Australian Open weiter im Rennen.

Die 24 Jahre alte Weltranglistenzweite setzte sich nach zwei Stunden Spielzeit mit 7:6 (7:5), 6:3 gegen ihre freche chinesische Herausforderin Yue Yuan durch, die auch im zweiten Satz unverdrossen kämpfte.

Swiatek, die nun auf Marie Bouzkova trifft, zählt hinter der zweimaligen Turniersiegerin Aryna Sabalenka zum Kreis der Titelanwärterinnen. Sie will in Melbourne ihren Karriere-Slam vollenden. Im vergangenen Jahr gewann die athletische Spielerin in Wimbledon. Von den French Open hat Swiatek vier Titel vorzuweisen, auch bei den US Open war sie 2022 schon erfolgreich.