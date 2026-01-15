Korpatsch verpasst Quali - acht Deutsche in Melbourne dabei

In der ersten Runde der Australian Open gehen voraussichtlich acht deutsche Tennisprofis an den Start. Tamara Korpatsch verpasste am Donnerstag in der finalen Qualifikationsrunde den benötigten Sieg.

Korpatsch verlor nach zuvor zwei Quali-Siegen eine stimmungsvolle Partie gegen die Australierin Maddison Inglis mit 4:6, 4:6. Sie verpasste damit wohl ihren dritten Einzug ins Hauptfeld Down Under. Der Hamburgerin bleibt lediglich die theoretische Chance, sich als "Lucky Loser" doch noch für die erste Runde zu qualifizieren. Der heutigen deutschen Nummer eins Eva Lys war das im vergangenen Jahr widerfahren - sie startete anschließend bis ins Achtelfinale durch.

Die acht deutschen Tennisprofis, die ab Sonntag in den ersten Grand Slam des Jahres starten, haben sich allesamt über ihre Weltranglistenposition für das Hauptfeld qualifiziert. Bei den US Open im vergangenen Spätsommer waren nur sechs Deutsche dabei.

Die Duelle der Deutschen in der Übersicht:

Männer:

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) - Gabriel Diallo (Kanada)

Daniel Altmaier (Kempen) - Marin Cilic (Kroatien)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Vít Kopriva (Tschechien)

Yannick Hanfmann (Karlsruhe) - Qualifikant

Frauen:

Eva Lys (Hamburg) - Sorana Cirstea (Rumänien)

Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Petra Marcinko (Kroatien)

Laura Siegemund (Metzingen) - Ljudmila Samsonowa (Nr. 18)

Ella Seidel (Hamburg) - Oxana Selechmetjewa