Melbourne: Wawrinka erhält Wildcard – Kyrgios nur im Doppel

Stan Wawrinka wird bei den Australian Open ein letztes Mal auf großer Bühne in Down Under stehen. Der frühere Melbourne-Champion erhielt am Freitag eine Wildcard für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres, das am 18. Januar beginnt. Für den 40-jährigen Schweizer ist es die Abschiedssaison auf der Tour. Neben Wawrinka bekamen auch die Australier Jordan Thompson und Chris O'Connell eine Einladung. Lokalmatador Nick Kyrgios verzichtet dagegen auf die Einzelkonkurrenz und tritt nur im Doppel an.

"Die Chance zu haben, die Australian Open zu Beginn meines letzten Jahres auf der Tour zu spielen, bedeutet mir alles", sagte Wawrinka, der 2014 in Melbourne seinen ersten Major-Titel gewann und später bis auf Rang drei der Weltrangliste kletterte. Aktuell steht er auf Platz 156.

Kyrgios, der nach drei verletzungsgeplagten Jahren gerade in Brisbane sein Comeback gab und dort in der ersten Runde gegen Aleksandar Kovacevic verlor, begründete seine Entscheidung mit den außergewöhnlichen Anforderungen eines Grand Slams. "Ich bin fit und zurück auf dem Platz, aber Matches über fünf Sätze sind ein anderes Biest, und ich bin noch nicht bereit, die volle Distanz zu gehen", sagte der 28-Jährige. Die einstige Nummer 13 der Welt ist mittlerweile auf Rang 670 abgerutscht.

"Dieses Turnier bedeutet mir alles, aber ich gebe meinen Platz lieber jemandem, der bereit ist, seinen Moment zu nutzen", ergänzte Kyrgios. Im Doppel tritt er in Melbourne mit Thanasi Kokkinakis an.