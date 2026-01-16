Melbourne: Zverev in der ersten Runde bereits am Sonntag

Alexander Zverev macht wieder den Auftakt: Der Weltranglistendritte aus Hamburg muss in der ersten Runde der Australian Open bereits am Sonntag, dem ersten Turniertag, ran. Zverev trifft im zweiten Spiel des Tages in der Rod Laver Arena auf den Kanadier Gabriel Diallo - die Partie könnte also zur australischen Mittagszeit und somit bereits gegen 3 Uhr MEZ (Eurosport) starten. Schon vergangenes Jahr hatte Zverev am Sonntag erstmals aufgeschlagen und seinen Lauf bis ins Finale gestartet.

Neben dem 28-Jährigen, der in Melbourne seinen ersten Grand-Slam-Titel anpeilt, muss aus deutscher Sicht lediglich Yannick Hanfmann bereits am Sonntag antreten. Der 34-Jährige, der es knapp direkt ins Hauptfeld geschafft hat, bekommt es im dritten Match des Tages auf dem kleineren Court 6 mit dem Qualifikanten Zachary Svajda (USA) zu tun. Gegen die Nummer 143 der Welt darf sich Hanfmann berechtigte Hoffnungen auf das Erreichen der zweiten Runde machen.

Auch der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz spielt schon am Sonntag. Der Spanier trifft im zweiten Spiel der Night-Session und damit nicht vor 11 Uhr MEZ (Eurosport) auf den Australier Adam Walton.