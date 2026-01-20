Nach Wechsel: Kasatkina verliert bei erstem "Heimspiel"

Emotionaler Tag mit bitterem Ende für Daria Kasatkina in Melbourne: Die 28-Jährige hat bei ihrem ersten "Heimspiel" bei den Australian Open eine Erstrundenniederlage kassiert. Gegen Nikola Bartunkova aus Tschechien verlor sie mit 6:7 (7:9), 6:0, 3:6.

Die russisch-stämmige Kassatkina hatte im vergangenen März den Verband gewechselt und tritt seither für Australien an. Zuvor hatte sie immer wieder Moskaus Haltung gegenüber LGBTQ-Personen kritisiert und den Krieg in der Ukraine als "Albtraum" bezeichnet.

"Jetzt werde ich im Grunde genommen einen Heim-Grand-Slam spielen, und das ist ein ganz besonderes Kapitel in meinem Leben. Ich werde versuchen, es so gut wie möglich zu genießen", sagte Kasatkina vor Turnierbeginn: "Endlich kann ich durchatmen. Ich kann leben und einfach meinen Job machen, ohne mir Gedanken über Dinge zu machen, die ich nicht kontrollieren kann."

Von den Fans in Australien, wo die Nummer 43 der Welt inzwischen auch ihren Wohnsitz hat, wurde sie am Dienstag herzlich empfangen.