Olympiasiegerin Zheng verpasst Australian Open

Prominenter Ausfall für die Australian Open: Die chinesische Olympiasiegerin Zheng Qinwen hat ihre Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres (ab 18. Januar) abgesagt.

"Diese Entscheidung zu treffen, war unglaublich schwer für mich. Melbourne ist mein Glücksort, an dem ich mein erstes Grand-Slam-Match gewonnen habe und an dem ich meine besten Erfahrungen gemacht habe", teilte die 23-Jährige mit. Insgesamt verlaufe ihre Reha aber positiv.

Die einstige Weltranglistenvierte hatte sich wegen anhaltender Probleme am Ellbogen operieren lassen. Auch die US Open hatte sie schon verpasst.