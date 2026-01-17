Push vor Australian Open für Mensik und Andrejewa

Der tschechische Tennisprofi Jakub Mensik hat das ATP-Turnier in Auckland gewonnen und ein starkes Signal für die bevorstehenden Australian Open gesetzt. Der 20-Jährige setzte sich am Samstag im Finale gegen den Argentinier Sebastian Báez mit 6:3, 7:6 (9:7) durch und feierte seinen zweiten Titel auf der Tour nach dem Triumph in Miami im vergangenen Jahr.

Ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis in der Tasche reist Mirra Andrejewa nach Melbourne. Die 18-Jährige schlug im Finale zweier Teenager in Adelaide Victoria Mboko (Kanada) mit 6:3, 6:1 und feierte ihren vierten WTA-Titel. Das Vorbereitungsturnier in Hobart gewann überraschend die italienische Qualifikantin Elisabetta Cocciaretto. Sie gewann gegen die US-Amerikanerin Iva Jovic mit 6:4, 6:4.

Mensik überzeugte in Adelaide vor allem mit seinem Aufschlag: Der Weltranglisten-18. schlug 18 Asse und blieb in den entscheidenden Momenten nervenstark. "Ich bin super happy, dass ich diese Leistung gezeigt habe", sagte er im Siegerinterview.

Mensik, der als jüngster Spieler in den Top 25 der Weltrangliste geführt wird, hat ein kompliziertes Turnier hinter sich. Wegen Regenunterbrechungen musste er sowohl sein Viertelfinale als auch das Halbfinale am Freitag austragen.