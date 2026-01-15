"Großartig": Federer schwärmt von Sinner und Alcaraz

Tennislegende Roger Federer ist ein großer Fan der Rivalität zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. "Es ist eine großartige Rivalität. Sie spielen unglaublich gutes Tennis", schwärmte der Schweizer bei einer Pressekonferenz im Vorfeld der Australian Open.

"Wir sind alle hier, um zu sehen was diesmal passiert. Die beiden sind natürlich die Favoriten, aber es ist alles möglich", führte Federer aus und blickte auch auf das epische Endspiel zwischen den beiden Dominatoren in Paris im vergangenen Jahr zurück. "Das French-Open-Finale war unglaublich. Da ist die Sportwelt für einen Moment stehen geblieben - eines der größten Matches, das es in unserem Sport jemals gab", sagte er.

Der Konkurrenz um den Weltranglistendritten Alexander Zverev macht Federer aktuell nur wenig Hoffnung, in die Sphären des Italieners und des Spaniers vorstoßen zu können. "Alle versuchen dran zu bleiben, aber sie pushen sich immer weiter", sagte er: "Da wird noch viel mehr kommen. Ich hoffe, dass beide verletzungsfrei bleiben."

Federer ist in diesem Jahr zum ersten Mal seit dem Ende seiner sportlichen Laufbahn auf die Anlage in Melbourne zurückgekehrt. Der Schweizer, der sechsmal das Turnier gewonnen hat, soll unter anderem einen verspäteten offiziellen Abschied erhalten. Am Samstag ist er bei der Eröffnungszeremonie zugegen.

"Es ist gut, wieder hier zu sein", sagte Federer. Er sei fast ein bisschen nervös, gestand der 44-Jährige, weil er den Medienrummel und die vielen Begegnungen mit ehemaligen Weggefährten nicht mehr gewöhnt sei. Seine schönste Erinnerung an Melbourne verriet Federer ebenfalls: Das Finale 2017, als er gegen Rafael Nadal nur an Position 17 gesetzt seinen fünften Titel bei den Australian Open gewonnen hatte.