"Liebe Herausforderungen": Williams bereit für Rekordmatch

Venus Williams geht voller Vorfreude in ihren geschichtsträchtigen Auftritt bei den Australian Open. "Ich liebe Herausforderungen, also bin ich bereit", sagte die 45-Jährige vor ihrem Auftaktmatch in Melbourne. Dank einer Wild Card wird Williams als älteste Spielerin überhaupt in der Hauptrunde des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres aufschlagen.

Die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin bekommt es am Sonntagmorgen (MEZ) mit Olga Danilović zu tun und übertrifft damit die Japanerin Kimiko Date, die bislang mit 44 Jahren die älteste Teilnehmerin in Melbourne ist. "Ich bin super, super dankbar für die Möglichkeit, vor den Fans zu spielen", sagte Williams am Samstag. "Ich habe einfach so viel Unterstützung bekommen. Meine Hoffnung ist, mein Bestes zu zeigen."

Williams hat in den vergangenen Jahren nur sporadisch gespielt und beide Vorbereitungsturniere in der ersten Runde verloren. Die fünfmalige Wimbledon-Siegerin stand in Melbourne 2003 und 2017 im Einzelfinale und gewann viermal den Doppel-Titel an der Seite ihrer Schwester Serena.