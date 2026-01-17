"Super Chance": Beltz traut Lys in Melbourne viel zu

Ein Jahr nach ihrem spektakulären Durchbruch bei den Australian Open ist Eva Lys zurück in Melbourne - und Bundestrainer Torben Beltz traut der deutschen Nummer eins im Frauentennis auch diesmal viel zu. "Gerade nach dem Run letztes Jahr glaube ich, dass sie herkommt und weiß, dass sie hier gut spielen kann", sagte Beltz vor dem Auftaktmatch von Lys gegen die Rumänin Sorana Cirstea.

"Beide wollen aggressiv spielen, beide wollen den Ball schnell machen, wollen kurze, schnelle Ballwechsel. Da wird wichtig sein, dass man Sorana Cirstea ins Laufen bekommt", führte Beltz aus. "Ich glaube, dass sie da auf jeden Fall eine super Chance hat."

An das mögliche Highlightmatch gegen die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka in der zweiten Runde wollte Beltz noch nicht zu viele Gedanken verschwenden. "Darüber spricht man noch nicht. Aber natürlich haben wir das gesehen", sagte er und sprach von einem möglichen "Blockbuster-Match". Erstmal herrsche "ein totaler Fokus auf die erste Runde". Vergangenes Jahr war Lys erst als "Lucky Loser" ins Hauptfeld nachgerückt und anschließend bis in Achtelfinale gestürmt.

Insgesamt, betonte Beltz, könne man aus Sicht der deutschen Frauen "zufrieden" sein mit der Auslosung. Lediglich Laura Siegemund erwischte in Ljudmila Samsonowa (Nr. 18) eine gesetzte Spielerin. "Ich glaube, dass sie hier gut spielen kann und auch wieder für Überraschungen sorgen kann", sagte Beltz über Siegemund, die im vergangenen Jahr Olympiasiegerin Zheng Qinwen aus China geschlagen hatte.