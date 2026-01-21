Sönmez setzt historischen Lauf in Melbourne fort

Zeynep Sönmez hat ihre historische Erfolgsserie bei den Australian Open fortgesetzt und als erste Türkin die dritte Runde in Melbourne erreicht. Die 23 Jahre alte Qualifikantin aus Istanbul besiegte am Mittwoch die Ungarin Anna Bondar souverän mit 6:2, 6:4.

Sönmez hatte bereits in der ersten Runde Geschichte geschrieben, als sie die an Nummer elf gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa aus dem Turnier geworfen hatte. Nie zuvor war eine türkische Spielerin in die zweite Runde der Australian Open vorgestoßen. Nun trifft die Weltranglisten-112. auf Julija Putinzewa aus Kasachstan.

"Ich habe so etwas noch nie erlebt", sagte Sönmez nach dem umjubelten Sieg vor einer lautstarken Kulisse: "Ich weiß wirklich zu schätzen, dass so viele türkische Leute da waren, und ich habe mich wie zu Hause gefühlt."

Sönmez, die 2024 ihren ersten WTA-Titel in Mexiko gewann, hatte schon im Vorjahr in Wimbledon für Furore gesorgt, als sie als erste Türkin die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers erreichte.