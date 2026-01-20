Technik-Probleme und später Einbruch: Frühes Aus für Struff

Erst wackelte das Hawk-Eye-System, dann Jan-Lennard Struff: Der Davis-Cup-Routinier ist bei den Australian Open in der ersten Runde ausgeschieden. Struff verlor einen Fünfsatzkrimi gegen den Tschechen Vit Kopriva mit 6:4, 2:6, 6:2, 3:6, 1:6 und verpasste damit seinen dritten Einzug in die zweite Runde beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne.

Auf Court 7 der Anlage waren im dritten Satz zwischenzeitlich die Aus-Rufe der elektronischen Linienrichtertechnologie ausgefallen - die Schiedsrichterin musste den Part übernehmen. Struff ließ sich davon zunächst weniger beeindrucken als Kopriva und gewann den Durchgang. Der Tscheche aber hatte den längeren Atem - nach zwei Breaks im Entscheidungssatz war er nicht mehr aufzuhalten.

Struff (35) setzte damit seinen enttäuschenden Saisonstart fort. Schon beim ATP-Turnier in Hongkong war er in der ersten Runde ausgeschieden. Neben dem Warsteiner hat es in Melbourne auch schon Daniel Altmaier erwischt. Topstar Alexander Zverev und Yannick Hanfmann überwanden dagegen ihre Auftakthürde und kämpfen am Mittwoch um den Einzug in die dritte Runde.