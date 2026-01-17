Trotz Gegnern auf "anderem Level": Djokovic glaubt an "25"

Auch mit 38 Jahren glaubt Novak Djokovic noch an seine Chance auf den historischen 25. Grand-Slam-Titel. "Wenn ich gesund bin und alle Puzzleteile zusammenpassen, kann ich jeden schlagen", sagte Djokovic, der am Montag in die Australian Open startet. In Melbourne hat der Serbe bereits zehnmal triumphiert.

Dass er in Zeiten der Dominanz von Carlos Alcaraz und Jannik Sinner nur Außenseiterchancen hat, ist Djokovic bewusst. "Sinner und Alcaraz spielen gerade auf einem anderen Level, aber das heißt nicht, dass niemand sonst eine Chance hat", erklärte er und schob hinterher: "Ich versuche, mich auf das zu konzentrieren, was ich erreicht habe, nicht auf das, was noch möglich ist. 24 ist auch keine schlechte Zahl."

Ein Vorbereitungsturnier auf die Australian Open hat Djokovic, der sich inzwischen fast ausschließlich auf die Grand Slams konzentriert, in diesem Jahr nicht absolviert. "Ich gebe mein Bestes, versuche, jedes Match wie ein Finale zu behandeln, und baue Energie für die späteren Runden auf. Ich möchte die Chance haben, gegen die Besten zu spielen", sagte er. Im vergangenen Jahr hatte Djokovic im Halbfinale gegen Alexander Zverev aufgeben müssen.