Venus Williams vor Altersrekord bei Australian Open

Älter war bisher keine: Mit 45 Jahren wird Venus Williams bei den anstehenden Australian Open aller Voraussicht nach den Rekord der ältesten Turnier-Spielerin knacken. Beim ersten Grand Slam des Jahres ist die US-Amerikanerin dank der letzten zu vergebenden Wildcard im Teilnehmerfeld dabei, wie der Veranstalter am Freitag bekanntgab.

"Ich freue mich sehr, wieder in Australien zu sein, und kann es kaum erwarten, im australischen Sommer an diesem Turnier teilzunehmen", sagte Williams, die in Melbourne im Einzel zweimal im Finale stand und im Doppel sogar viermal triumphierte.

Mit ihrem Aufschlag in Down Under wird Williams die Japanerin Kimiko Date überflügeln, die mit 44 Jahren die bis dato älteste Teilnehmerin war. "Ich habe so viele unglaubliche Erinnerungen an diesen Ort und bin dankbar für die Gelegenheit, an einen Ort zurückzukehren, der in meiner Karriere eine so wichtige Rolle gespielt hat", blickte die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin zurück.

Schon bei ihrem Erstrunden-Aus bei den US Open im August war sie mittels Wildcard dabei. Zurückgekehrt war Williams zuvor nach anderthalb Jahren ohne Partie auf der Tour bereits bei den DC Open im Juli.

Für die ältere der beiden Williams-Schwestern ist es die erste Hauptrunde bei den Australian Open seit 2021. Runde eins startet am 18. Januar.