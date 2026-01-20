Zverev gegen Müller am deutschen Vormittag gefordert

Erste "Spätschicht" für Alexander Zverev bei den Australian Open: Das Zweitrundenmatch des deutschen Tennisstars gegen den Franzosen Alexandre Müller am Mittwoch wurde vom Veranstalter für den Abend und somit für den Vormittag deutscher Zeit angesetzt. Die beiden Profis treffen in der vierten Partie des Tages in der John Cain Arena frühestens um 8.30 Uhr MEZ (Eurosport) aufeinander.

Auf Yannick Hanfmann wartet am Mittwoch indes ein absolutes Highlightmatch. Der Karlsruher, derzeit die Nummer 102 im ATP-Ranking, bekommt es mit dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz zu tun. Bereits gegen 3 Uhr MEZ wird der Deutsche in der Rod Laver Arena, dem größten Stadion auf der Anlage, aufschlagen.