Zverevs Fitness-Geheimnis: Müller-Wohlfahrt und die "Spritzen"

Alexander Zverev präsentiert sich bei den Australian Open in Topform. Nach seinem Halbfinaleinzug lüftete der Weltranglistenerste einen Teil seines Fitness-Geheimnisses: "Tatsächlich war ich beim Professor Müller-Wohlfahrt zum ersten Mal im Leben und der hat mir 77 Spritzen irgendwo reingesteckt und die haben, glaube ich, geholfen", antwortete Zverev mit einem Grinsen, als er auf seinen Gesundheitszustand angesprochen wurde.

Wie die Behandlung des berühmten Sport-Arztes Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt im Detail ablief, blieb unklar - fest steht aber, dass Zverev sich in Melbourne tatsächlich auf seinen Körper verlassen kann. Im vergangenen Jahr hatte er hingegen immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen gehabt.

"In den letzten zehn Tagen habe ich mich gesund gefühlt, was sehr schön ist - und schmerzfrei, was ich schon lange nicht mehr erlebt habe", sagte Zverev bei der Pressekonferenz: "Das ist also ein guter Ausgangspunkt für mich. Ich bin glücklich auf dem Platz, weil ich keine Schmerzen habe und ein gutes Niveau spiele."

Im Halbfinale droht Zverev ein Duell mit dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz. Dass Zverev diesmal in Melbourne dennoch den ersehnten ersten Grand-Slam-Titel gewinnen kann, glaubt nach dem überzeugenden Viertelfinalerfolg über Learner Tien inzwischen auch Boris Becker. "Das war wieder großer Sport von Sascha Zverev. Wie eigentlich im gesamten Turnier kommt er wieder an seine Spitzenleistung heran. In dieser Form kann er das Turnier gewinnen", sagte Becker bei Eurosport.

