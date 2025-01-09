Die Tennis-Elite duelliert sich vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 bei den Australian Open in Melbourne. ran hat Informationen zum ersten Grand Slam des Jahres zusammengetragen. Die Winterpause ist auch im Tennis vorbei. Mit den Australian Open läuft das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Gespielt wird vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 in Melbourne. Im vergangenen Jahr sicherte sich Jannik Sinner den Titel. Der Italiener setzte sich im Finale gegen den Deutschen Alexander Zverev durch. Australian Open live: Direkt zum kostenlosen Eurosport-Stream auf Joyn

Australian Open - Alexander Zverev: So könnte sein Weg ins Finale aussehen Bei den Frauen schaffte Madison Keys aus den USA im Finale die Überraschung gegen die Titelverteidigerin Aryna Sabalenka. Deutsche Fans dürften auch in diesem Jahr erneut auf Zverev blicken. Nach einem durchwachsenen Jahr 2025 soll 2026 endlich der langersehnte erste Grand-Slam-Titel her.

Wann die einzelnen Runden in Melbourne starten, gegen wen die Deutschen ran müssen, wie ihr die Spiele live im TV oder im Stream verfolgen könnt und um wie viel Geld es am Ende geht, hat ran für euch zusammengefasst.

Australien Open 2026: Besonderheit durch die Temperaturen Wegen der zu erwartenden Hitze in Melbourne beginnen die Spiele bei den Australian Open eine Stunde früher. In den größeren Arenen finden die Partien bereits ab 10.30 Uhr Ortszeit statt, auf den Außenplätzen wird sogar schon ab 10.00 Uhr gespielt. In Melbourne werden in den kommenden Tagen bis zu 45 Grad erwartet. In den drei großen Arenen könnten in diesem Fall die Dächer geschlossen werden. Die Veranstalter appellierten an die Zuschauerinnen und Zuschauer, sich auf die hohen Temperaturen einzustellen und viel zu trinken.

Australien Open 2026 live: Wann spielt Alexander Zverev im Halbfinale? Am Freitag, 30. Januar, kämpft Alexander Zverev um den Einzug ins Finale. Im Halbfinale trifft er auf den Spanier Carlos Alcaraz 30. Januar 2026, Startzeit noch offen: Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz Das andere Halbfinale setzt sich aus folgenden Partien zusammen: 28. Januar 2026, ca. 04:30 Uhr: Lorenzo Musetti vs. Novak Djokovic

28. Januar 2026; ca. 09:00 Uhr: Ben Shelton vs. Jannik Sinner Australian Open live: Direkt zum kostenlosen Eurosport-Stream auf Joyn Australian Open 2026: Alexander Zverev dank Topleistung gegen Learner Tien im Halbfinale

Australian Open 2026 live: Wann finden die einzelnen Runden im Einzel statt? Australian Open 2026 Spielplan Männer und Spielplan Frauen Quali-Turniere der Männer und Frauen für das Hauptfeld: Beginn 12. Januar

1. Runde: 18.–20. Januar 2026

2. Runde: 21.–22. Januar 2026

3. Runde: 23.–24. Januar 2026

Achtelfinale: 25.–26. Januar 2026

Viertelfinale: 27.–28. Januar 2026

Halbfinale: 29.–30. Januar 2026

Damen-Finale & Doppel-Finals: 31. Januar 2026

Herren-Finale: 1. Februar 2026

Australian Open 03:40 Alexander Zverev A. Zverev 3 6 6 5 6 7 7 Learner Tien L. Tien 1 3 7 7 1 6 3 10:25 Carlos Alcaraz C. Alcaraz 3 7 6 6 Alex de Minaur A. de Minaur 0 5 2 1 04:30 Lorenzo Musetti L. Musetti 0 Novak Djokovic N. Djokovic 0 09:00 Ben Shelton B. Shelton 0 Jannik Sinner J. Sinner 0

Australian Open 01:30 Aryna Sabalenka A. Sabalenka 2 6 6 Iva Jovic I. Jovic 0 3 0 09:05 Coco Gauff C. Gauff 0 1 2 Elina Svitolina E. Svitolina 2 6 6 01:30 Elena Rybakina E. Rybakina 0 Iga Świątek I. Świątek 0 03:00 Jessica Pegula J. Pegula 0 Amanda Anisimova A. Anisimova 0

Australian Open 2026 live: Das sind die deutschen Teilnehmer beim ersten Grand Slam des Jahres Herren: Alexander Zverev

Jan-Lennard Struff

Daniel Altmaier

Yannick Hanfmann Herren-Doppel: Kevin Krawietz / Tim Pütz

Jakob Schnaitter / Mark Wallner

Constantin Frantzen / Zusammen mit dem Niederländer Robin Haase

Hendrik Jebens / Zusammen mit dem Taiwaner Ray Ho Damen: Eva Lys

Tatjana Maria

Laura Siegemund

Ella Seidel Damen-Doppel: Laura Siegemund / Zusammen mit der US-Amerikanerin Sofia Kenin

Tatjana Maria / Zusammen mit der Französin Lois Boisson

Eva Lys / Zusammen mit der Niederländerin Suzan Lamens

Australian Open 2026 heute live: Spiele und Ergebnisse der Deutschen Viertelfinale: Alexander Zverev vs. Learner Tien (USA) 3:1 Achtelfinale: Alexander Zverev vs. Francisco Cerúndolo (Argentinien) 3:0 3. Runde: Männer: Alexander Zverev vs. Cameron Norrie (Großbritannien) 3:1 2. Runde: Männer: Alexander Zverev (Nr. 3) vs. Alexandre Muller 3:1 Yannick Hanfmann vs. Carlos Alcaraz (Spanien) 0:3 Frauen: Laura Siegemund vs. Maddison Ingils (Australien) 1:2 1. Runde Männer: Alexander Zverev (Nr. 3) - Gabriel Diallo (Kanada) 3:1 Daniel Altmaier - Marin Cilic (Kroatien) - 0:3 Jan-Lennard Struff - Vít Kopriva (Tschechien) 2:3 Yannick Hanfmann - Zachary Svadja (USA) 3:1 Frauen: Eva Lys - Sorana Cirstea (Rumänien) 1:2 Tatjana Maria - Petra Marcinko (Kroatien) - 0:2 Laura Siegemund - Ljudmila Samsonowa (Nr. 18) 2:1 Ella Seidel - Oxana Selechmetjewa - 1:2

Australian Open 2026 heute live: Wer überträgt den Grand Slam im Free-TV und Pay-TV? Die Rechte für die Übertragung der Australian Open im frei empfangbaren Fernsehen liegen bei Eurosport. Zudem läuft ein Großteil der Matches auch im Pay-TV bei Eurosport 2.

Australian Open 2026 heute live: Wer zeigt das Tennis-Turnier im Livestream? Kostenpflichtige Livestreams findet ihr beim Eurosport Player, bei Discovery+ und bei DAZN. Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn abrufen.

Australian Open 2026 heute live: Wo gibt es Liveticker zum Grand Slam? Zu ausgewählten Matches findet ihr Liveticker auf ran.de.