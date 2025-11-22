Jan-Lennard Struff verliert zum Auftakt des Davis-Cup-Halbfinals gegen Pablo Carreno Busta. Doch Alexander Zverev bügelt den Rückstand gegen Jaume Munar aus. Damit entscheidet das Doppel über den Finaleinzug.

Alexander Zverev hat die Titel-Hoffnungen des deutschen Tennis-Teams beim Davis Cup in Bologna erneut am Leben gehalten. Der Topspieler gewann sein Einzel im Halbfinalduell mit Spanien nervenstark gegen Jaume Munar mit 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) und brachte die DTB-Auswahl nach der Auftaktniederlage von Jan-Lennard Struff zurück.

Die Entscheidung fällt wie im Viertelfinale gegen Argentinien im abschließenden Doppel mit dem deutschen Duo Kevin Krawietz/Tim Pütz.

Mit einem Sieg von Krawietz/Pütz würde das deutsche Team erstmals seit dem Titelgewinn 1993 wieder ins Endspiel des traditionsreichen Nationenturniers einziehen. Für Zverev, der erstmals seit Februar 2023 im Davis Cup aufschlägt, war es in Norditalien bereits der zweite Sieg.

Mit dem Weltranglistendritten an der Spitze gilt die Mannschaft von Bundestrainer Michael Kohlmann auf der Jagd nach dem ersten Davis-Cup-Triumph seit 32 Jahren als Mitfavorit. In einem möglichen Finale am Sonntag (ab 15 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) würde Gastgeber Italien warten.