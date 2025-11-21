Tennis: Deutschland nach dramatischem Tiebreak im Halbfinale

Deutschland steht im Halbfinale der Davis Cup Finals. Das Team um Alexander Zverev setze sich nach einem dramatischen Tiebreak durch.

Das deutsche Tennis-Team hat sich beim Davis Cup in Bologna auf dramatische Weise ins Halbfinale gekämpft. Kevin Krawietz und Tim Pütz gewannen das entscheidende Doppel im Duell mit Argentinien gegen Horacio Zeballos/Andres Molteni im Tiebreak-Krimi mit 4:6, 6:4, 7:6 (12:10) und hielten den Traum vom ersten Titel bei dem traditionsreichen Nationenwettbewerb seit 1993 am Leben.

Topspieler Alexander Zverev hatte dem Druck zuvor standgehalten und sein Einzel gegen Francisco Cerúndolo mit 6:4, 7:6 (7:3) gewonnen. Nach der 6:7 (3:7), 6:7 (7:9)-Auftaktniederlage von Jan-Lennard Struff gegen Tomás Martín Etcheverry reichte das am Ende für den Halbfinaleinzug.

Mit dem Weltranglistendritten Zverev an der Spitze gelten die Deutschen als Mitfavorit auf den Titel, in der Runde der letzten vier wartet am Samstag (12.00 Uhr/Tennis Channel und tennis.de) Spanien auf das Team von Bundestrainer Michael Kohlmann. Für Zverev war es die erste Partie im Davis Cup seit Februar 2023.

Struff hingegen ist ein Davis-Cup-Urgestein, und der 35-Jährige kam in der stimmungsvollen "SuperTennis Arena" in der Messehalle 37 des BolognaFiere gut in die Partie. Ein frühes Break gab der Warsteiner, der sich zuletzt mit einem Sieg beim Challenger-Turnier in Lyon frisches Selbstvertrauen geholt hatte, Mitte des ersten Satzes wieder her. Im Tiebreak hatte Etcheverry die besseren Nerven.