French Open: Sabalenka erste Halbfinalistin

Aryna Sabalenka hat das mit Spannung erwartete French-Open-Duell mit Olympiasiegerin Zheng Qinwen gewonnen und ist als erste Spielerin ins Halbfinale von Roland Garros eingezogen. Die Weltranglistenerste aus Belarus setzte sich am Dienstagmittag in Paris nach 1:53 Stunden mit 7:6 (7:3), 6:3 gegen die Chinesin durch und bleibt damit auf der Jagd nach ihrem ersten Titel beim Sandplatz-Klassiker ohne Satzverlust.

"Das war wirklich ein sehr harter Kampf zwischen uns beiden. Ich wollte diesen Sieg so sehr", sagte Sabalenka: "Der Schlüssel ist gewesen, dass ich den ersten Satz noch gewonnen habe."

In der Runde der letzten vier trifft die 27-Jährige, die in Paris noch nie im Finale stand, am Donnerstag auf Titelverteidigerin Iga Swiatek (Polen) oder Elina Switolina aus der Ukraine. Die beiden weiteren Viertelfinals finden am Mittwoch statt, dann spielen die US-Amerikanerinnen Coco Gauff und Madison Keys sowie die Russin Mirra Andrejewa und die französische Wildcard-Spielerin Loïs Boisson gegeneinander.

In der Neuauflage des Australian-Open-Endspiels von 2024, das Sabalenka klar gewonnen hatte, lieferte sie sich mit Zheng auf dem Court Philippe Chatrier vor allem im ersten Satz einen Schlagabtausch auf höchstem Niveau mit Hochgeschwindigkeits-Tennis. Die variablere Zheng lag mit einem Break vorne und führte 4:2, ehe sich Sabalenka ins Spiel hineinackerte und den Durchgang nach 67 Minuten gewann.

Der zweite Satz kam nicht ganz an das Niveau des ersten heran. Zheng, die bei den Sommerspielen in Paris auf dem Weg zu ihrem Olympia-Gold in einem dramatischen Viertelfinale die Karriere von Angelique Kerber beendet hatte, versuchte alles, musste sich aber letztlich der Wucht Sabalenkas beugen.