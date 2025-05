Nummer eins beeindruckt: Sinner im Eiltempo ins Achtelfinale

Jannik Sinner läuft bei den French Open warm und ist mit einer Machtdemonstration ins Achtelfinale eingezogen. Der Weltranglistenerste aus Italien ließ in der dritten Runde dem Tschechen Jiri Lehecka nicht den Hauch einer Chance und setzte sich in nur 94 Minuten 6:0, 6:1, 6:2 gegen die die Nummer 34 im ATP-Ranking durch.

Sinner, ein möglicher Halbfinal-Gegner von Alexander Zverev, trifft in der Runde der letzten 16 auf den Russen Andrej Rublew. Der an Nummer 17 gesetzte Rublew geht ausgeruht ins Match am Montag, sein Drittrundengegner Arthur Fils hatte zurückgezogen. Der französische Jungstar hat einen Ermüdungsbruch im Rückenbereich erlitten.

Sinner, dessen dreimonatige Dopingsperre erst Anfang Mai geendet hatte, peilt seinen ersten French-Open-Titel an. Seit Adriano Panatta, der das Turnier 1976 gewann, hat kein Italiener in Paris im Finale gestanden.