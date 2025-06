Paolini vergibt Matchbälle - Switolina im Viertelfinale

Vorjahresfinalistin Jasmine Paolini (29) ist bei den French Open in Paris überraschend bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Die formstarke Italienerin, die bei der Generalprobe für den Sandplatz-Höhepunkt in Rom triumphiert hatte, verlor am Sonntag gegen Elina Switolina (30) aus der Ukraine nach 2:24 Stunden 6:4, 6:7 (6:8), 1:6. Im zweiten Satz hatte Paolini drei Matchbälle vergeben.

Für Switolina, verheiratet mit dem französischen Publikumsliebling Gael Monfils und Mutter einer Tochter, ist es bereits die fünfte Viertelfinalteilnahme in Roland Garros. Vor zehn Jahren hatte sie erstmals die Runde der besten acht erreicht, weiter ging es für sie allerdings nie. In diesem Jahr trifft sie im Viertelfinale entweder auf die viermalige Turniersiegerin Iga Swiatek (Polen) oder die frühere Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina (Kasachstan).

"Das war so ein schwieriges Match heute, Jasmine hat stark gespielt, aber ich habe bis zum letzten Punkt gekämpft", sagte Switolina: "Ich musste aggressiv sein und mich sehr fokussiert an den Matchplan halten. Am Ende haben ein, zwei Punkte den zweiten Satz entschieden. Ich dritten habe ich wirklich gut gespielt und das Match zu Ende gebracht."