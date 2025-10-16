Alcaraz im Millionen-Finale beim Six Kings Slam

Carlos Alcaraz greift beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien nach dem Jackpot. Der 22 Jahre alte Spanier zog durch ein ungefährdetes 6:4, 6:2 gegen Taylor Fritz (USA) ins Endspiel des Einladungsturniers ein. Zusätzlich zu den kolportierten 1,5 Millionen Dollar Startgeld winken dem Weltranglistenersten bei einem weiteren Sieg 4,5 Millionen Dollar und damit mehr Preisgeld als bei seinen Grand-Slam-Titeln in Paris und New York.

Im Finale trifft Alcaraz entweder auf seinen italienischen Dauerrivalen Jannik Sinner oder den Serben Novak Djokovic. Alexander Zverev war am Mittwoch gegen Fritz ausgeschieden (3:6, 4:6). Der Weltranglistendritte aus Hamburg hofft nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen auf einen positiven Saisonabschluss bei den ATP-Turnieren in Wien und Paris sowie dem Finalturnier der besten acht Profis des Jahres in Turin.

Der Six Kings Slam wird zum zweiten Mal ausgetragen, Sinner hatte im vergangenen Jahr bei der Premiere gewonnen. Alle sechs Teilnehmer sind auf Einladung nach Riad gereist. Weltranglistenpunkte gibt es nicht zu gewinnen, dafür dank des saudischen Staatsfonds für den Sieger mehr Preisgeld als bei allen anderen Turnieren der Profitour. Boris Becker meinte dazu in seinem Podcast: "Da gibt's ne Menge Geld, aber keine Punkte und auch keinen Respekt von der Tennisszene."