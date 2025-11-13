Auch Siegemund fällt aus: DTB-Team muss umplanen

Laura Siegemund wird den deutschen Tennis-Frauen bei ihrer Mission Klassenerhalt in Ismaning fehlen. Die 37 Jahre alte Wimbledon-Viertelfinalistin musste Teamchef Rainer Schüttler kurzfristig wegen Rückenbeschwerden absagen. Auch Tatjana Maria hatte zuvor schon angeschlagen abwinken müssen. Schüttler nominierte nun Talent Tessa Brockmann (19) nach.

Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes trifft am Freitag (15.00 Uhr/jeweils bei Tennis.de) zunächst auf die Türkei. Am Sonntag (13.00 Uhr) könnte dann gegen Belgien die Entscheidung fallen. Das Ziel ist der insgesamt 100. Sieg in dem Wettbewerb für eine DTB-Auswahl und dann der Verbleib in der Spitzengruppe, der nur dem Sieger der Dreiergruppe gelingt. Eva Lys wird als deutsche Nummer eins noch stärker in die Verantwortung rücken, auch Ella Seidel könnte als Weltranglisten-85. eine größere Rolle spielen.

Schüttler zeigte derweil Unverständnis für das komplizierte Prozedere bei der Nachnominierung von Brockmann. "Es ist schon überraschend, dass der Prozess dann so kompliziert ist. Das ist definitiv keine Entscheidung für die junge Spielerin und für den Sport, so wie es gelaufen ist", sagte der 49-Jährige. Da müsse der Tennis-Weltverband "ein bisschen was überdenken."